【国会】政府将检讨烟草税率

（早报讯）作为最有效的烟草管控措施，实行烟草税有效降低本地的吸烟率。上一次烟草税调涨是在2018年，随着通货膨胀和居民收入的增加，税收负担随时间推移逐渐减轻，卫生部将继续与财政部合作检讨烟草税率。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今天（1月11日）下午在国会回复议员锺丽慧（淡滨尼集选区）等多名议员有关吸烟率及禁烟措施的口头询问时，引述数份经济研究结论指，即烟草实际价格每上涨10％，总体烟草消费量将下降约3％至5％；年轻烟民人数会减少3.5％，新烟民数量也会减少约3％到5％。

吸烟和二手烟问题与至少11种主要疾病有关联，这些疾病在2019年造成了约1亿8000万元的医疗开支。

许宝琨说，尽管政府没有过去两年戒烟率的数据，不过我国一系列烟草管控措施是有效的，本地吸烟率从2017年的11.8％逐步降至2020年的10.1％。

此外，2020年起，所有进口到本地、在本地分销及合法出售的香烟产品得采用统一包装，而烟盒上的健康警示图像得放大到占包装面积的四分之三，以降低香烟的吸引力。然而，现在评估这一措施的有效性还为时过早。

吸烟者的最低法定年龄也从2019年的19岁调至2021年的21岁，这使得18岁至29岁年轻人的吸烟率从2017年的9.8％下降至2020年的8.8％。

我国愿研究新西兰无烟世代禁烟法案

针对议员们提出我国可参考新西兰上月宣布的禁烟新草案，即拟议逐渐提高买烟的合法年龄，到2027年，年满14岁及以下人士将终身禁止买烟，以此渐进扩大终身禁烟的人口比率。许宝琨回应说，卫生部愿意研究新西兰的这项禁令的实施及其有效性，看他们的经验如何适用于本地。

不过，许宝琨认为，有三大因素须考量。一是与很多国家不同，本地年轻人一般不吸烟；二是本地年轻人的更大问题是吸食对人体有害的电子烟，而新西兰提倡将电子烟作为烟草的替代品；三是执法问题，例如不受禁令约束的年长者向年轻人提供烟草产品等。

为了鼓励更多人戒掉电子烟，卫生部与保健促进局将试行一项新的戒烟计划，向符合条件的个人提供有津贴的尼古丁替代疗法，并在公共医疗机构提供咨询服务。

许宝琨说：“卫生部将继续通过公共教育、提供戒烟服务、立法和税收，加强我们的烟草管控手段。我们还将研究新措施，进一步减少烟草产品的使用，尤其是解决青少年的电子烟问题。”