马国男无照提供支付服务 判监七周罚款645元

（早报讯）29岁马国男子在无执照的情况下提供支付服务，触犯支付服务法令，被判坐牢七周和罚款645元。

警方今天（1月11日）发文告称，商业事务局（CAD）调查后发现，一名29岁马国男子在2021年5月9日至14日期间，在无执照的情况下提供支付服务。

调查显示，男子从其他银行户头中收取六笔转账，涉及款项2万1500新元。接着，他六次将款项汇入马来西亚的另一个银行户头，总额为6万5619令吉。

根据文告，这些交易都是在一个不知名人士的指示下进行，男子可从每笔交易中赚取佣金。存入男子银行户头中的款项，最终被证实是从三名诈骗案受害者的手里转移过来的。

这名男子并没有任何在新加坡经营支付服务的许可证，也并未获得任何豁免。他昨天（1月10日）承认触犯支付服务法令，被判坐牢七周和罚款645元。

根据2019支付服务法令，在无执照的情况下提供支付服务，可被罚款高达12万5000元，或监禁最长三年，或两者兼施。

警方提醒求职者警惕那些承诺可以居家办公并轻松赚取诱人薪资的招聘广告；合法的公司不会要求求职者使用自己的银行账户代为接收资金，因为这些都是骗子惯用的伎俩。若该款项涉及犯罪行为，公众将被调查并可能被控，因此公众应该拒绝他人使用自己的银行户头。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。