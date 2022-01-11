新加坡股市周二取得四连涨

（早报讯）本地股市获得新电信（Singtel）、银行股及怡和系股票上涨支持，新加坡海峡时报指数四天连涨，今天（1月11日）共涨19.32点或0.60％，闭市报3246.37点。

亚太各地股市继续普遍滑落，市场继续关注美国的加息速度，并受纽约隔夜股市两天连跌的影响。路透社报道引述岩井证券（IwaiCosmo Securities）驻东京资深分析师有泽正一（Shoichi Arisawa）表示，美国周三发布（12月份）通货膨胀数据之前，人们很难积极进场押注。

本地股市全场交易量今天进一步减至11亿3000万股，总额则进一步增至14亿5000万元。上升股244只，下跌股233只。海指则60％成份股上涨，主要支持来自重量级成份股的上涨。

市场再传新电信（Singtel）脱售澳洲光网资产的消息，新电信股价全天共涨3.86％，闭市报2.42元，给予海指最大支持。新电信今天中午针对市场消息作出回应，表示集团定期审查其选项以优化其资产和运营模式。它强调，不确定或不保证任何交易会发生。如果有任何需要披露的重大进展，它将及时公布。

加息预期继续支持着本地银行股，星展集团控股（DBS）再涨1.00％，闭市报35.42元；大华银行（UOB）再涨0.58％，闭市报29.33元；华侨银行（OCBC）再涨0.08％，闭市报12.11元。

香港置地（Hongkong Land）、怡和控股（Jardine Matheson）、怡和合发（Jardine C&C）以及牛奶国际股价各涨1.29％、0.83％、0.58％以及0.35％，闭市报5.50美元、58.00美元、20.72元以及2.90美元。

房地产投资信托继续是主要的下跌领域，丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）、吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）、腾飞瑞资（Ascendas REIT）以及丰树商业信托（Mapletree Commercial Reit）分别跌1.69％、0.86％、0.69％和0.55％，闭市报1.75元、2.30元、2.86元和1.82元。