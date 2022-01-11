770名儿童昨天与兄弟姐妹一同接种疫苗

（早报讯）昨天（1月10日）起，有超过一个孩子的家庭可以让所有孩子在同一天接种。770名儿童昨天无须预约，与兄弟姐妹一起接种了冠病疫苗。

教育部长陈振声今天（1月11日）在面簿贴文分享以上数据并指出，让兄弟姐妹一起接种疫苗的安排正在顺利进行，他希望这能为家长带来便利，让更多儿童尽快接种。

Very glad to know that the new arrangement for sibling walk-in vaccinations went smoothly yesterday. We had 770... Posted by Chan Chun Sing on Tuesday, January 11, 2022

早前有家长提到若家里有好几个5岁至11岁的孩子，而不同年龄层开放预约的时间点不同，导致他们很难在同一天安排所有孩子一起接种。教育部和幼儿培育署因此宣布，若其中一个孩子的预约接种日期是在周一到周四之间，其他随行的兄弟姐妹无须预约就可一起接种。

陈振声在贴文中提到，一名家长Catherine Ang昨天通过这一安排，让8岁的女儿和6岁的儿子一同接种，无须分两次预约或前来接种中心。

他也指出，目前每10名小学生中已有六人预约接种，约8万名小学生已接种首剂疫苗，占所有小一至小六学生的超过三分之一。

已在child.vaccine.gov.sg注册的年龄更小的儿童，包括学前教育中心的学生，将陆续收到手机短信，邀请他们预约接种时段。

陈振声也说：“从明天1月12日起，我们将开始为在教育部特殊教育学校（SPED）就读的学生展开儿童疫苗接种工作。由保健促进局人员组成的流动接种团队将陆续被派往所有20间特殊教育学校，他们都具备照顾这些学生的经验。”