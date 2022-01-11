【国会】无法就指控给出证据 梁文辉遭英兰妮斥责

（早报讯）针对前进党非选区议员梁文辉在国会指教育部教师对未接种冠病疫苗的学生采取疫苗接种差异化措施，却无法给出详实证据，国会领袖英兰妮今天予以反驳，并提醒议员要有责任地行使在国会发言的特权。

英兰妮告诉梁文辉：“我在国会说过，能够证实在国会提出的指控的重要性。我们也看到了当议员提出无法证实或不负责任的指控时会发生什么。”

梁文辉在本周一（1月10日）的国会上向教育部长陈振声进行补充提问时，指自己收到居民反馈，“一些教师已经在学校施行差异化措施”。

陈振声当时阐明，政府目前不打算在学校对12岁及以下儿童采取措施，并要求梁文辉提供指控细节，好让教育部跟进。梁文辉当时表示，他是从居民的WhatsApp信息中获知反馈，会稍迟回复。

梁文辉今天在国会发言时，没有按国会议长陈川仁所要求的澄清指控来源，而是重申有许多苦恼的家长还在等待教育部有关措施的再三保证，并表示“作为一名议员，我有责任将他们的关切带到这里。”

直到陈川仁数度打断他，要求他直接澄清消息来源，梁文辉才坦言，有关教师可能对未接种学生采取差异化措施的论点，“是基于一位面簿朋友发来的聊天应用Telegram群组SG Concerned Parents的截图”。

梁文辉在陈川仁随后数次追问下，承认并没有学校名字等相关信息，场面一度尴尬。

英兰妮之后发言，斥责梁文辉的指控玷污了教师的整体形象，“而这些指控或发言与要求他提供的细节毫无关系”，“当议长要求他提供这些细节时，他支吾其词和回避，现在我们终于发现没有细节，因为他谈及的是一个没有任何细节的Telegram聊天。”

她最后说道：“我只想提醒各位议员，议员被赋予在这个议事厅发言的特权，他们须负责任地行使这一特权，我希望这是议员们牢记的事情。”