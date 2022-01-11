坐错座位被提醒 男子暴打清洁工

（早报讯）榜鹅巴士转换站的食堂分成公众区和巴士车长专属区，男子违规在巴士车长的座位吃早餐，被七旬清洁工好心提醒时，竟失控乱扔托盘和食物，还将对方打至脸部骨折。

60岁的林鼎顺今天（1月11日）承认一项蓄意伤人罪行，另一项使用刑事暴力的罪名交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢九周。

案件发生在2020年12月23日早上7时许。当时，被告到榜鹅巴士转换站内的NTWU食堂吃早餐。

食堂的座位分为公众区和巴士车长专属区。74岁的张姓清洁工的职责之一，就是确保公众在指定的座位区用餐。

购买食物后，被告想找地方坐下，但公众座位已被坐满，他于是走到巴士车长的专区坐下吃饭。

张姓清洁工见状，上前告诉被告他不可以坐在那里，不料却因此惹怒被告。

庭上播出的电眼画面显示，身穿深蓝衣的被告坐在食堂的角落，这相信是巴士车长的专属座位区。身穿红衣的张姓清洁工上前与他对话几秒后，被告突然站起来，把托盘大力甩到地上，导致食物溅到清洁工身上。

清洁工吓得愣在原地，不料被告却拳打他的脸颊，导致他失去平衡倒地。

周围的公众马上将清洁工扶起，还有人阻止被告再次动手。其中一名公众报警时，被告已迅速离开。

警方到场后，发现清洁工嘴部流血，假牙也被打坏。他被送往盛港综合医院进行检查，右脸颊诊断出轻微骨折，获得7天病假。

庭上揭露，被告被警方逮捕后矢口否认打人，还反指受害者对他“唠叨”。

代表律师在求情时表示，被告为此事感到懊悔，他已支付受害者的医药费，还外加500元当做赔偿。

被告没有案底，代表律师指这事件是因为一时情绪失控导致，并不是有预谋的攻击。

法官下判时表示，尽管被告最后有负起责任，但此案的案情严重，因此必须给予惩罚。（人名译音）