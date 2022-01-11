未确保座椅间安全距离 肥雄餐饮集团遭罚款

（早报讯）自疫情管控措施开始，肥雄餐饮集团旗下的餐馆已被揭八次没保持员工或座位间的一米安全距离，今天（1月11日）又承认多一项罪名，被判罚款4000元。

肥雄餐饮集团在本地拥有数家餐饮品牌，这次涉事的是位于乌节路购物商场313@Somerset的Encik Tan餐馆。

根据案情，去年5月14日傍晚7时51分许，新加坡旅游局的执法人员到餐馆进行检查。

执法人员一进入餐馆，就发现一些座椅间没有保持一米安全距离，等了五分钟后也不见餐馆职员作出调整。

执法人员随后进行测量，发现三张座椅的椅背与其他椅背距离少于1米，分别为88公分，79公分，最短的仅有44公分。

庭上揭露，从2020年4月起，肥雄餐饮集团旗下的数家饮食店已八次违反冠病管控措施，都是未确保座椅之间，或员工之间维持一米的安全距离。

集团每次缴付介于1000元到2000元的销案罚款。

代表律师求情时表示，集团向来确保所有职员清楚安全管理措施，事发前也已在地上做记号，画出座椅间的一米安全距离。

律师指出，餐馆的座椅没有固定在地上，顾客用餐时可能过度移动椅子，导致座椅间的距离缩小。碰到这种情况，餐馆职员也会提醒顾客遵守规矩，不过当天人流量多，餐馆内的人手不足，才会发生疏忽。

违反冠病19（临时措施）（管制令）者，若被判罪成，可面临最高1万元罚款或6个月监禁，或两者兼施。