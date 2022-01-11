闯机场货运中心偷燕窝 搬运工被判监

（早报讯）樟宜机场搬运工凌晨闯入机场货运中心，擅自开着叉车把一箱原本要送往台湾的6.8公斤燕窝偷走，再以5000元转卖出去。

中国籍被告庞立帅（译音，28岁）今天（1月11日）承认一项抵触基础设施保护法令和一项监守自盗的控状，另一项控状则交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢18周和罚款2000元。

不过，被告无法缴付罚款，因此须额外坐牢两周代替。

根据案情，被告案发时是在樟宜机场工作的货物搬运工，主要负责驾驶叉车运送货物。

被告因此握有一张短期通行证，可在工作时间内持证进入一些机场限制区工作。

被告也清楚知道他不得在工作以外的时间，进入这些限制区。

去年11月19日，一箱装有6.8公斤重、约值3582元的燕窝，从雅加达的班机运抵新加坡后，被送到第五搭客大厦的货运中心，待隔天早上8时10分再转机飞往台湾。

被告原本在11月20日的工作时间是从早上9时至傍晚6时，但他却在当天凌晨2时49分拿着通行证闯入机场限制区干案。

当时并不是他的工作时间，他为了掩人耳目，特意换了工作服，并开着叉车到货运中心把整箱燕窝运走。

被告接着把叉车开到一个斜坡，并下车把燕窝丢下斜坡，让燕窝滚落到斜坡下方的草地上。

他后来把叉车开回原处，再换掉工作服，并绕到斜坡下方取走燕窝，接着搭德士离开。

一名辅警在当天清晨6时许发现燕窝不翼而飞后，赶紧报警处理。

被告被捕后坦承罪行，并称自己当时以为箱子内装有昂贵的物品，因此决定将它偷走。

他后来以5000元的价格把燕窝卖出去，并把钱花光，事后并未作出赔偿。

被告没有代表律师，他求情时说他已离婚，希望可以尽快出狱照顾两个孩子和年迈的父母。