（早报讯）美国股市在美国联邦储备局主席鲍威尔表示会控制通货膨胀之后反弹，纳斯达克指数收涨1.4%。

鲍威尔在连任听证会上表示极为注重通胀问题，而经济复苏进程已达到需要脱离冠病大流行的紧急状态。

道琼斯指数上涨0.51%，报3万6252.02点；纳指涨1.41%，报1万5153.45点；标普500指数收升0.92%，报4713.07点。

新加坡海峡时报指数周二上涨19.32点或0.60％，闭市报3246.37点。

今日（1月12日）可关注的股票：

1.永科控股（AEM）发布业绩指引，预测2022财年营收将在6亿7000万元至7亿2000万元之间，资本开销约1000万元。鉴于较高的供应链成本和研发开销，集团预期面对一些利润压力。

2.亚联盛控股公司（Accrelist）披露，公司的执行主席郑耀楗不再受到贪污调查局（CPIB）的调查。

调查涉及子公司Honfoong Plastic Industries发红包给顾客的行为。这家子公司过去几年都在农历新年期间发红包给顾客，千禧业科技在2018年10月收购了这家子公司，决定延续传统，所以在一个宴会上给顾客一封包有5000元的红包。

3.新加坡报业控股（SPH）周二发布截至去年11月底的2022财年第一季业务报告显示，旗下新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）积极主动资产管理，管理层与租户合作以维持高出租率及带来可持续现金流，其中利达广场（Seletar Mall）完全出租。

特定用途学生宿舍业务方面，截至去年12月22日，已达到2021／22学年的98.6％营收目标，有望超过目标，因为仍有未出租房间来应付1月开学季及短期租户。

私宅项目桦丽居（The Woodleigh Residences）已售出约84％或562个单位，平均尺价从去年9月的1970元上升至去年12月的1997元。