涉英国谋杀妻子 新加坡男子不认罪

（早报讯）被指在英国旅游期间谋杀妻子，新加坡男子在英国纽卡斯尔皇家法院被控后，昨天（1月11日）再次出庭，他通过视讯表示不认罪。

这起命案发生在去年12月6日，地点是在英国纽卡斯尔一家名为“The County Aparthotel”的酒店。51岁的白映玲（人名译音，Pek Ying Ling）在当地时间早上7时15分，被发现倒毙在酒店套房，当场宣告不治。50岁的冯顺禾（人名译音，Fong Soong Hert），也就是死者的丈夫，随即被捕，并在当天被控谋杀。他面控后一直被还押至今。

据英国媒体Chronicle Live报道，被告昨天从监狱通过视讯出庭，表示不认罪。案展下个月28日进行审前会议，案件定在6月6日开审。若罪名成立，被告可被判终身监禁。

诺桑比亚警方（Northumbria Police）早前曾在面簿发贴文表示，当局事发当天接获通报后抵达现场，但当时白映玲已经没有了呼吸。医护人员抢救不果，白映玲当场被宣告死亡。警方展开调查后，将涉案的冯顺禾逮捕。

死者的三名儿子事后通过诺桑比亚警方发表联合声明，表示此事对他们来说是很沉重的打击。原本计划举家出国度假，不料却发生悲剧。

“我们一家原本约好在英国会合，全家一起旅行。我们仍处在悲伤之中，希望大家在这段非常艰难的时期，尊重我们的隐私。”

当地警方也在贴文中表示，他们将继续给予受害者家属支持。同时，呼吁公众不要随意揣测案情，以免影响法庭的判决。