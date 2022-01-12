地铁环线第六阶段延长线 土木工程完成55％

（早报讯）地铁环线第六阶段延长线土木工程已完成55％。延长线在2026年投入运作后，这条地铁线就会成为名副其实的“环线”，乘客可直接从直落布兰雅乘搭该线到滨海湾，车程可缩短10分钟。

陆路交通管理局在港湾站和滨海湾站之间兴建吉宝站（Keppel）、广东民（Cantonment）和爱德华太子（Prince Edward）这三个地铁站，将环线南部最尾端的两个转换站连接起来。

延长线的隧道工程于2019年8月启动，工程团队动用了三台隧道钻凿机来挖掘三个地铁站之间的两条隧道。

吉宝站和滨海湾站以及广东民站之间的隧道工程分别在2020年8月和去年7月竣工。最后阶段工程，包括广东民站和爱德华太子站之间两公里长的隧道挖掘工程则在今天完成。

交通部长易华仁今早（1月12日）到广东民站建筑工地视察工程的最后阶段，这也意味着延长线的土木工程已完成55%。

工程团队下来会开始建三个新站以及将隧道和地铁站连接起来的结构。

原定2025年投入运作的延长线因冠病疫情缘故延至2026年启用。投入运作后，乘客从直落布兰雅到滨海湾无须转车，车程可缩短10分钟。

从巴耶利峇或蒙巴登搭车也能更快抵达港湾一带的零售和办公楼，从巴西班让和肯特岗等西部地区搭车的乘客也能搭环线直达中央商业区。