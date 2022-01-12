O水准成绩放榜 85.6％考生至少五科及格

（早报讯）剑桥O水准成绩今天放榜，85.6％学生考获至少五科及格，及格率比上一届略增0.2个百分点，再写30多年来新高。

教育部和新加坡考试与评鉴局今天（1月12日）发文告指出，去年有2万3555名学生应考，其中2万零152名学生考获至少五科及格，占85.6％；有至少三科及格的占96.4％，相当于2万2716名学生。2万3515名学生有至少一科及格，占99.8％。疫情之下应考，考生的表现与往年不相上下。

前年有2万3688名学生应考，考获至少三科及格的考生96.8％。至少五科及格的占85.4％。

考评局答复《联合早报》的询问时指出，约640名考生因冠病相关原因无法应考至少一份试卷，成绩获得特殊考量，他们占考生总数约2.7％。这些考生包括确诊冠病、接获隔离令、因急性呼吸道感染须拿病假的学生等。

所有O水准考生接下来可通过联合招生计划（简称JAE）网站，向初级学院、励仁高中、理工学院和工艺教育学院提交入学申请，截止日期是下周一（17日）下午4时。

下月4日公布入学申请结果

教育部将在2月4日公布入学申请结果。学生可通过JAE网站查询结果。教育部也会发短信通知学生。

被分配到初院或励仁高中的学生2月7日须到学校报到，理工学院和工教院新生则会接到个别学府的入学通知信。

如果学生需要教育与职业规划方面的建议，可咨询学校的教师或教育与职业辅导员。学生也可联络教育部的教育与职业辅导中心，与辅导员预约时间。学生也可以上MySkillsFuture网站https://go.gov.sg/mysfsec，查询教育与职业方面的信息。