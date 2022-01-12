谷歌提供5000份数码课程奖学金

（早报讯）有兴趣加入数码科技或营销行业的人，现在可报名谷歌的线上课程，学习数据工程和数码营销。谷歌也将提供5000份奖学金并介绍工作机会。

谷歌今天（1月12日）宣布把谷歌职业证书课程纳入“SG技能启动”（Skills Ignition SG）运动，协助更多人掌握数码技能和提高受雇能力。学员可通过线上平台Coursera参与谷歌职业证书课程，并选择IT支援、项目管理、数据分析或用户体验设计四大领域的课程。

让没有相关经验或文凭的学员也能报名，根据自己的进度学习，课程一般可在三到六个月内完成。

课程每月的学费为49元。为了让更多人能参与课程，5000名学员将获得奖学金，免费进行一年的学习。奖学金由本地五家理工学院、三家工艺教育学院、社会服务机构、以及新加坡印度人发展协会（SINDA）和回教社会发展理事会（MENDAKI）负责发放。

另外，谷歌也成立雇主联盟，SG技能启动计划的毕业生将由机会与正在招聘相关领域人才的雇主联系。联盟成员包括谷歌、可口可乐、综合保健信息系统公司（IHiS）、新加坡欧莱雅和新报业媒体等。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早在推介仪式上致辞时说，冠病疫情加速海内外的数码转型，新加坡必须通过提升员工技能以支持企业的数码转型。资讯通信媒体发展局和科技公司推出的加快培训专才计划（TechSkills Accelerator）就已协助11万人提升数码技能。

其中，SG技能启动项目自2020年7月推出以来，迄今已协助了3200名国人提升在云端科技、数据工程、机器学习和数码营销的技能。

项目新一轮六个月职业培训项目已经开放申请，而三个月的职业培训加六个月在职培训的项目则将在今年上半年开始招生。