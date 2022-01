【国会】杨莉明：不会允许任何宗教团体受到侮辱或攻击

(早报讯)我国政府不会允许任何宗教团体受到侮辱或者攻击,因为仇恨言论和攻击性内容不加以控制就很容易被正常化,造成深刻的社会分歧,影响种族和宗教和谐。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明周三(1月12日)在国会口头答复议员陈佩玲(麦波申区)和司徒宇斌(波东巴西区)关于一本政治漫画学术著作的提问时,也指出我国政府会对上述内容采取坚定的立场,无论其发布的目的为何。

她说,除了议员提到的《红界线:政治漫画与反审查的斗争》(Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship),过去五年一共有另外六本书刊,因诋毁多个宗教群体而被列为不良刊物。

《红界线》因为包含多达29个冒犯不同宗教的图像,包括曾经刊登在法国《沙尔利周刊》杂志诋毁回教的漫画,去年11月被资讯通信媒体发展局(IMDA)列为不良刊物,不准在本地流通。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高,则在答复议员周凯年(蔡厝港集选区)的询问时强调,《红界线》除了转载与回教及其先知的漫画之外,也附有侮辱其他宗教的图像。

《红界线》的作者是香港浸会大学传理学院教授契连·乔治(Cherian George)和本地漫画家刘敬贤。他们较早时称,希望通过审视世界各地政治漫画的方式,探讨出版审查问题。

马善高说,《红界线》的作者可能会坚持他们出版这本书的目的是教育,而不是让出版物侮辱或贬低任何宗教,但政府不认可他们的说法。“以言论自由、学术研究或者其他名义发布这类讽刺和侮辱回教先知的图像,是不可接受的。”

他强调,在我国这个多元种族和宗教的社会中,人们必须尊重每一种宗教,而不是诋毁宗教群体。“我们应该鼓励不同宗教群体之间展开对话、加深理解,加强我们的社会结构。”