【国会】政府过去三年 每年花近9000万元发展和运营公共运动设施

（早报讯）为确保公众拥有优质的运动设施，政府过去三年，每年平均投入近9000万元发展和运营体育场、跑道和体育中心等设施。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今天（1月12日）在国会回答议员谢曜全（裕廊集选区）和傅丽珊（三巴旺集选区）有关政府如何栽培和支持本地运动健将的口头询问时说，政府在这方面有两大策略。

第一，是推出广泛项目，并持续优化基础设施，让每名新加坡人都有机会追求在运动方面的兴趣与发展技能。例如，文社青部和新加坡体育理事会同教育部、人民协会和私人运动学院合作，开发和推出运动项目，协助青年接触运动，培养技能和才华，扩大人才来源。

唐振辉说，过去三年，政府每年平均注资近9000万元，发展和运营给公众使用的体育场、跑道、体育中心和其他场地等。

第二，是为有才华的运动员提供全面及个人化的支持，协助他们发挥潜能，代表新加坡出征国际赛事。其中，在全国高水平体制下，新加坡体育学院和国家青年体育学院会按国家运动员的潜力和表现提供长期的支援和培育。

唐振辉透露，政府每年会在全国高水平体制投入约7000万元。过去五年，这些资金的用途包括购买和使用最新的科技系统，支持新加坡体育学院的运动科学设施；资助教练和训练计划的费用；提供世界级设施，让运动精英在最佳环境中训练；以及进行研发，通过创新方式支持推广本地运动水平等。

他指出，政府为国家体育协会提供显著津贴，协助他们聘请教练训练本地的运动精英。“我们致力于为运动员寻找和聘请最好的教练，不论是来自海外或本地，有时两者都有，让指导环境能受益于海外的专长。”

但唐振辉坦言，世界各地对顶尖教练的需求大，许多有才华的海外教练一般很少会在一个团队或一个国家待上较长时间。因此，在聘用顶尖的海外教练时，我国也希望他们能向本地教练传授知识和技能，扩大本地教练的人才。

唐振辉也透露，政府至今已为新加坡团队基金拨出超过1500万元的配对金额，全数用于提升运动基础设施。

2017年设立的新加坡团队基金，旨在帮助我国顶尖健儿在大型运动会上发挥所长，力创佳绩。而政府将以一元对一元的方式配对所获得的捐款，顶限为5000万元。

这项基金不局限于社区团体和私人企业捐款，所有新加坡人都能积极参与，为帮助本地顶尖运动员攀登高峰贡献绵力。

针对谢曜全询问运动员在赢取赛事奖金后，是否能收下奖金或须向政府贡献出一部分，唐振辉强调，政府不会保留运动员的任何赛事奖金。如何处理奖金，这是运动员和国家体育协会之间的决定。