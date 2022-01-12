特殊教育学校开始接种 3900学生已受邀注册

（早报讯）即日起，就读于教育部特殊教育学校的6岁至11岁学生可开始接种冠病疫苗。约3900名学生已受邀报名接种，截至昨天，每10名受邀学生当中就有超过六人注册。

教育部今天（1月12日）起为特殊教育学校（SPED）的儿童展开接种计划，首日先在四所学校，即APSN加东学校、励航学校、李光前花园学校，以及陶乐园学校推出，之后将陆续扩展至其余16所特殊教育学校。

由保健促进局人员组成的流动接种团队会前往校园给学生接种，这些专业医疗人员都曾在特殊教育学校举办的年度定期体检中给孩子打针，或在去年6月与7月时有过为12岁及以上的特殊教育学生提供疫苗接种的经验。

保健局护士蔡安喜受访时说，为了让学生与他们的家长做足心理准备，接种团队向学生和家长分享了图文手册和工作人员的制服照片，让他们熟悉当天的接种过程。

每名学生可有至少一名家长或监护人陪伴完成整个接种过程，若有需要，学生也可以要求多一个看护人伴随。

团队也为特殊教育学生准备了“冷静区”，放有玩具和游戏等，让孩子在接种前或接种后的等待阶段安定情绪。

蔡安喜说：“打针前，我们会给学生足够的时间放松。护士除了与孩子沟通，也会和家长及老师合作了解每个孩子的需要，才进行疫苗接种。比如，一些学生在打针时与护士一同倒数，会觉得更放心，一些可能要利用玩具或游戏来分散注意力。”

黄慧敏（41岁，经理）今天请了一天假来陪同就读于APSN加东学校的10岁儿子和11岁女儿到学校接种疫苗，加东学校今早8时半展开了接种行动。

黄慧敏的两个孩子患有自闭症，她受访时透露，因她与儿子曾在去年10月感染冠病，听说冠病康复者会有自然免疫力，她与丈夫原本不打算让孩子接种疫苗。

“我们之前听说信使核糖核酸（mRNA）对孩子的成长有害，加上疫苗也可能引发副作用，所以我们非常担心是否真的须要给孩子接种疫苗。但政府开办的儿童接种网络研讨会，还有老师和医疗人员都解答了我们对接种的疑虑，让我们更放心。”

她说，儿子起初非常抗拒，一直坚持不要打针。“但我告诉他，若不打针，生病就必须到医院看医生，儿子更讨厌到医院，所以宁愿打针。接种的前一晚我们也细读并与孩子解释老师准备的疫苗接种手册，利用玩具针筒和孩子演练接种过程。”

黄慧敏认为，孩子在学校打针有学校职员、同学和家长的陪伴，比起在一般接种中心打针，学校的熟悉环境可有助缓解孩子的紧张情绪。

APSN加东学校每半小时的接种时段可为八名学生打针；新光学校则在本月17日至24日展开第一剂的儿童接种计划。校长许爱玲透露，学校共有约1265名学生适合接种疫苗，当中约72％已报名。