新加坡股市周三遇阻仍取得五连涨

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔的讲话让市场如释重负，各地股市纷纷回弹，新加坡股市今天（1月12日）则上升遇阻回吐涨幅，但仍是五连涨。海峡时报指数今天共涨8.61点或0.27％，闭市报3254.98点。亚太各地股市则普遍回升，香港恒生指数大涨2.79％领先各地，东京股市亦劲扬1.92％。

分析师指出，鲍威尔的讲话并没有市场预期的那样鹰派，鲍威尔还表示联储局不会为了对抗通胀而使经济大受打击。美国十年公债收益率因此应声下滑，纳斯达克指数周二上扬1.4％，创下三周来最大单日涨幅。

辉立证券（Phillip Securities）研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时表示，市场最近的起伏是在利率上升周期的受益者和失利者之间。“现在，市场转向增长和科技股，因为更高的利率可能会减缓增长，但不会使增长脱轨。”

IG亚洲市场战略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“在过去几个交易日飙升超过3％之后，海指今天在试图突破2021年的高点时遇到一些获利回吐而稍作停歇。这仍将是未来需要克服的一个关键阻力水平。”

本地股市全场交易量今天减至10亿9000万股，交易总值减至12亿5000万元。上升股250只，下跌股193只。海指成份股涨跌互见，三只银行股今天还是取得0.25％至0.91％的涨幅，是海指最大的动力来源，也继续占全场交易总值的三分之一。华侨银行（OCBC）涨0.91％，收报12.22元。

今天涨幅最大的海指成份股是吉宝企业（Keppel Corp）、扬子江船业（Yangzijiang）和康福德高（ComfortDelGro），股价分别涨2.37％、2.26％和2.22％，闭市报5.19元、1.36元和1.38元。

跌幅最大的海指成份股是新翔集团（SATS）、泰国酿酒（Thai Beverage）和凯德投资（CapitaLand Investment），分别跌1.76％、1.52％和1.38％，闭市报3.91元、0.65元和3.57元。

离膜科技控股（Memiontec Holdings）早上股票交易异常而受到新交易所询问原因。该股早盘一度飙升21.79％至0.95元，闭市前急速回吐涨幅，收报0.80元，涨幅仅剩2.56％。