串谋伪造车祸诈取汽车保险 男子判监11个月

（早报讯）因与他人串谋伪造车祸，意图骗取近3万元汽车保险，以及允许他人冒充自己的驾驶执照资料等罪状，一名45岁男子今天被判监11个月，罚款4800元，及吊销各级驾照两年。

翁振耀（Eng Chin Yew）是汽车保险诈骗团伙中最后一名被判刑的成员。警方今天（1月12日）发文告说，翁振耀与团伙主谋王家立（Ong Ka Li）串谋伪造两起车祸。

第一起假车祸发生于2017年6月30日，当时王家立在三巴旺路蓄意追尾另一辆汽车。该辆车的司机，也与王家立一伙。

不到一个月，也就是同年7与17日，王家立在贺恩路（Horne Rd）再次蓄意撞向一辆正从停车位后退出来的汽车尾部。当时王家立并不持有效驾照，他于是使用翁振耀的驾照与对方交换资料，让对方意味他就是翁振耀。

在王家立的指使下，翁振耀同年12月20日向警方保安，谎称自己是涉事车主，还说自己在事发时另载着三名乘客。如此一来，王家立通过翁振耀的帮助，向保险公司提出近3万元的索偿。

王家立已于2020年7月5日，在对他的控状还未结案时过世。翁振耀则在去年11月29日认罪，他因与王家立串谋欺骗、串谋向公务员提供虚假资料、允许王家立在没有驾照的情况下开车、自己在执照吊销期间驾驶车辆而触犯刑事法典、公路交通法令和汽车（第三方风险和赔偿）法令。

王家立的另外三名同伙陈德兴（Jimmy Tan Teck Heng，43岁）、朱国成（Choo Kok Seng，44岁）和陈锦亮（Tan Khim Lian，66岁）因参与或招揽他人参与上述两起伪造车祸，已先后在2020年1月30日至11月13日之间被判监21周至11个月不等。他们索偿的保险金额共计约12万4000元。