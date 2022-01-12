美罗控股与大和房屋将合作投资亚太区房地产

（早报讯）美罗控股（Metro Holdings）宣布与日本挂牌发展商大和房屋工业株式会社（Daiwa House Industry Co Ltd，下称大和房屋）签订谅解备忘录，将进一步合作进行投资，初期将专注于日本、新加坡和亚太区的物流设施、商业设施、住房或任何其他资产。

美罗控股傍晚发表文告指出，在建立这个战略合作和签署谅解备忘录之前，美罗控股已投资于大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics REIT），以4130万元认购了该信托的7.65％股权。该信托如今在新交所上市，在日本拥有14个物流和工业房地产，估值总计超过9亿元，净可租用楼面月42万3900平方公尺。

美罗控股主席朱维良说：“美罗很高兴地宣布我们与大和房屋的合作，大和房屋是一家在东京证券交易所上市的房地产企业，在亚细安、东亚、美国、欧洲和澳大利亚拥有丰富的房地产开发和基金管理经验。这表明了美罗对大和房屋这样一个著名的合作伙伴充满信心，并预示着未来在房地产投资和开发业务方面的合作机会。”

美罗控股集团首席执行官叶康文说：“美罗是大和房屋物流信托的一个基石投资者。这标志着我们与大和房屋的首次合作和伙伴关系。这符合美罗集团的整体投资策略，即继续多元化以加强可持续经常收入的韧性，特别是在我们看到长期增长的战略行业和国家，并与经验丰富的伙伴合作。”