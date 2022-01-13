汉达英达2月7日至13日逾7500张VTL车票一小时售罄

（早报讯）汉达英达巴士公司今早（1月13日）9时开卖2月7日至13日的新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）车票，逾7500张车票在一小时内被抢购一空。

记者早上9时30分成功登入售票网页，发现期间从新山入境新加坡的车票已售罄，一般相信已结束农历新年假期的游子，已购票准备返回本地工作，同时间反方向从奎因街巴士总站出发前往新山拉庆巴士车站的车票则所剩无几。

不少在本地工作的马来西亚公民，一早在面簿VTL群组分享准备上网买票，不过汉达英达（Causeway Link）巴士公司一改之前允许欲购票者提前在线上虚拟等候室排队的做法，在网站上公告购票系统维修中，请大家9时再回来网站购票。

汉达英达已在本月10日卖出近6500张2月1日至6日（初一至初六）往返新马两地的车票，当天早上10时因大批购票者同时涌入网站，导致购票系统一度宕机。

另一方面，另一家陆路VTL指定巴士公司星运旅游（Transtar Travel）因购票者投诉在电商平台虾皮（Shopee）购得的车票被系统取消，决定暂时停止在该平台销售车票。

该公司通过面簿专页指出，昨天同时通过网站和电商平台开卖2月10日至28日车票，不过他们陆续接获在电商平台购票的顾客反映，指即便在付款后30分钟内填妥购票表格，仍遭平台系统取消订单。

星运旅游解释，因电商平台短时间内涌入大量购票者，导致须填写个人资料的购票表格停止反应，由于系统设定没填妥表格半小时后会自动取消订单，造成部分购票者没收到成功购票的电邮。

该公司说，在找到更好的解决方案前，会暂停在电商平台卖票。目前尚不清楚星运旅游何时开卖3月1日之后的车票。

“在电商平台虾皮购票并收到确认电邮的乘客，请放心车位已获保留。没有超额卖票，订单被取消者会获得全额退款。”

由于1月21日VTL车票配额减半，两家指定巴士公司每天各自最多能售卖1080张往返新马的车票。往新山单程车票价格15元，返程则是马币20令吉（约6.62元）。