王乙康：冠病疫情像重置按钮 迫使我国重新思考处事方式

（早报讯）后冠病时代的世界将是新加坡自我重塑的最大机遇，卫生部长王乙康认为，冠病疫情就像一个重置按钮，迫使我国重新思考如何以更聪明、更好的方式处事，以不断自我重塑来保持相关性。

王乙康今早（1月13日）在政策研究所（IPS）的“新加坡透视”（Singapore Perspectives）论坛上发表以“城市、国家与韧性”为题的主旨演讲时，将新加坡比喻为一款智能手机，既有良好的操作系统，也备有现代生活必不可少的各种应用。

作为智慧国，新加坡已取得良好进展，而且正迅速成为绿色金融中心。王乙康认为，我国当前的巨大任务是要不断自我重塑，以保持相关性和竞争力。

他举例说，后冠病时代的职场应结合在办公室工作以及居家办公，这样的混合模式更有效且着重于结果，也能帮助人们在生活中取得平衡。

居家学习也使教育经历了另一次“复兴”。王乙康说，如今每个中学生都备有个人学习电子配备，并透过数码平台自主学习。许多受疫情重创的实体店，也开始转向数码平台。

长期以来，“尖峰通勤时间”的概念一直主导着交通基础设施的规划和发展。王乙康认为，若能跳脱这个概念，就可以把“交通曲线”压平。

医疗保健方面，我国对基层护理的重要性也有了更好的认识，包括良好卫生、接种疫苗以及在远程医疗的协助下让病患居家康复。王乙康说：“这可能是基层预防性护理的新开端，对人口迅速老龄化的社会来说，将是最重要的组成部分。”

王乙康指出，应对疫情考验了新加坡作为一个城市的耐力。“我们顺势而为，从容应对，适应了许多曲折。我们没有试图关闭每个感染群，但我们尝试勇敢推进，度过了这波疫情。要做到这一点，必须有赖人民的个人责任和公民意识。”

自决心是国人最重要的竞争优势

自决心也是新加坡人最重要的竞争优势和特点。王乙康以2019年在福康宁山举办的“新加坡开埠200年历史体验展”为例说明，主办单位经广泛咨询，列出三个最能描述“新加坡基因”（Singapore DNA）的形容词，即开放性（openness）、多元文化（multiculturalism）和自决心（self-determination）。公众票选出最能引起他们共鸣的形容词，而“自决心”以高票胜出。

王乙康说：“这不令人意外，城市不需要它（自决心），许多州属甚至不会想到它，但像新加坡这样的年轻国家却梦想拥有并珍惜它。”

“我们不仅是全球化世界的一个关键节点，而是衔接东西方、以及亚洲不同地区的节点，为人民和后代创造超越国界的巨大机会。”