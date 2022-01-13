本地股市早盘周四升0.02%

（早报讯）本地股市今天（1月13日）早盘先跌后起，海峡时报指数微升0.71点或0.02%，报3255.69点。

丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）早盘领涨。截至中午12时，分别上涨2.3%和1.93%，报1.78元和2.64元。

丰树物流信托的管理公司日前回复单位持有者询问时表示，没有与丰树工业信托合并的计划。因为两个信托的房地产类型、地点和租户有显著区别，而且两者都有实质意义的营运规模，在个别领域中有良好的增长潜能。

股市早盘全场交易量为6亿6174万股，交易额达4亿1104万元。上升股195只，下跌股158只。

我国经济逐步复苏，投资者摩拳擦掌准备进场。

兴业银行研究最新报告指出，银行、消费品、工业、电信和交通领域的展望良好。其中工业房地产投资信托倍受看好。

报告说：“现在有机会买入借助经济复苏的股票，以及面对宏观风险但盈利展望更明朗的股票。”

报告还说，企业今年的盈利表现将视企业如何应对宏观挑战，包括不同领域复苏情况各异、通货膨胀上涨的风险、加息提前以及提高营运效率。海指今年底预计会上涨到3440点。

在个股消息方面，新加坡航空（SIA）将发行总值6亿美元（约8亿新元）的票据，年票息率定为3.375％。

这批票据预计在下周三（1月19日）通过100亿新元的多元货币中期票据计划发行，并在2029年到期。发售价定于票据本金的99.273％，最低认购额为20万美元，之后以1000美元递增。

惠胜置地（Hatten Land）开市前发表文告说，独资子公司Hatten Edge向SMI Vantage旗下的SMI CS公司购买1500多台挖矿机。SMI将在本月底供应一批50台挖矿机，接着在2月至3月供应另外1500台挖矿机。该股早盘交投活跃，截至12时报0.051元，起4.08％。

宜康疗养院（ECON Healthcare Nursing Home）在周三脱售所持的香港上市公司易纬集团控股（Crosstec Group Holdings）股权，预计蒙受340万元的损失。该股截至中午跌1.79％，报0.275元。