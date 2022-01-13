中华总商会与政府携手推出商团发展模式与人才技能框架

（早报讯）新加坡中华总商会与政府携手推出“商团发展模式与人才技能框架”，协助本地商团和商会提升实力，尤其是会务管理和人才培训。

在该项目下，总商会将开办工作坊帮助商团使用发展模式工具箱（toolkit），以及与南洋理工学院合作为商团的秘书处人才提供基础培训课程。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲指出，面对日新月异、竞争激烈的商业环境，商会和商团扮演着非常重要的协调角色，除了保持同行之间的良性竞争，也必须带动整体行业的转型和发展，开拓新市场和新商机，寻求新的增长机遇。

刘燕玲今早（1月13日）在裕廊镇大会堂举行的发布会上演讲时表示，希望上述框架能够协助商会和商团，在吸引、保留以及培养人才方面达到事半功倍的效果，并有助提升商会、商团领导层和秘书处的核心能力，以更有效地支持企业的转型和发展。

中华总商会会长黄山忠在会上呼吁商团和商会踊跃参与项目的工作坊和课程。为了贯彻“授人以鱼，不如授人以渔”精神，他说：“除了商团中心的硬体设施，推出新的解决方案让商团自内提升实力，也十分重要。商团本身必须建立长远所需的核心能力，领导相关行业迈向未来。”

黄山忠指出，冠病疫情造成全球经济驱动力转移，尤其加快了数码化、科技创新和可持续发展领域的发展。“各个行业商团属下的会员，也期待商团能带领他们转型升级，克服新常态中的挑战和捕捉新机遇。”

在新加坡企业发展局、精深技能发展局及新加坡工商联合总会的支持下，中华总商会委托会计师事务所安永（EY）从2020年11月起展开为期逾半年的调研，以制定商团发展模式与人才技能框架。

这个框架适用于不同行业及规模的商团与商会，当中的发展模式工具箱让商团和商会可以自行分析内部短板及规划长远的成长蓝图，人才技能框架则描绘商团和商户领域职业道路和工作内容。