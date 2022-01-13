疑酒后失足坠落走道顶盖 阿叔大难不死

53岁阿叔疑酒后失足，声称要上厕所却从高楼坠下，落在有盖走道顶盖上，大难不死，重伤入院。

这起事故发生在昨天（1月12日）下午约4时05分，地点在宏茂桥3道第235座的组屋。

《新明日报》接获热心读者拨24小时热线通报，指在上述地点发生坠楼案，警方与民防部队已赶到现场。

记者抵达时，伤者已送院，民防人员与警方也已撤离。附近居民受访时都说见过伤者，指他经常和友人聚集在组屋亭子里喝酒。

住在二楼的居民马林达（59岁，家庭主妇）说，事发几分钟前，听见组屋外边传来吵架声，不久后就听到巨响，以为有人高楼抛物，没想到竟是有人坠楼。

三楼居民苏菲（15岁，学生）则透露，当时她在房间里温习功课，突然听到“碰”的一声，以为是附近工地传来的声音，直到她后来听到救护车鸣笛，才知道有人受伤。

脚部受伤 留很多血

“我看见两名男子在二楼的顶盖上，其中一人躺在那边痛苦呻吟，脚部受伤，留了很多血。另一男子则查看伤者情况，并拨电叫救护车。”

记者辗转联系事发前与伤者喝酒的友人巴拉（64岁，退休人士），他受访时否认伤者出事前曾发生争执，称当时他们说话比较大声，指伤者后来嚷说要去上厕所，却不知何故会从高楼坠下。

警方受询时表示，一名53岁男子在清醒的情况下送院，男子之后在精神健康法令（Mental Health（Care and Treatment）Act）下被逮捕。

民防部队发言人则证实将一名男子送往陈笃生医院治疗。

完整报道，请翻阅2022年1月13日的《新明日报》。