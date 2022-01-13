本地第一家SPAC祥峰科技收购企业公开售股

（早报讯）特殊目的收购公司（SPAC）祥峰科技收购企业（Vertex Technology Acquisition Corporation，简称VTAC）宣布开始公开售股，每单位发售价5元，今天（1月13日）晚上8时开始接受认购，截止日期是1月18日中午12时。VTAC因此正式宣告跑赢所有竞争者，将成为第一家在新交所主板挂牌上市的SPAC。

淡马锡旗下公司祥峰科技推出上市的VTAC所发售的每个单位，包括1股普通股和0.3股凭单，外加在完成并购时才发给持股至当时的股东的每股0.2个凭单的额外权利。凭单的行使价为5.75元。VTAC的单位预期将在1月20日在主板首日交易，股票和凭单将在单位上市45天后（在3月7日）开始分开挂牌交易。

VTAC将发售1180万个单位，其中1120万个单位是通过国际配售方式提供给投资者，包括新加坡的机构投资者和其他投资者，以及美国以外的外国机构投资者和选定的投资者；其他60万个单位会发售给新加坡公众。

另一家私募基金诺得力士资本合伙人（Novo Tellus Capital Partners）的SPAC——Novo Tellus Alpha Acquisition，今天也提交了初步招股书。

已经提交招股书并即将开始公开发售股票的还有珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）。