本地第三家SPAC今午提交初步招股书

（早报讯）私募基金诺得力士资本合伙人（Novo Tellus Capital Partners）的SPAC——在开曼群岛注册的诺得力士阿尔法收购公司（Novo Tellus Alpha Acquisition），今天（1月13日）提交了初步招股书，成为第三家将在新加坡交易所（SGX）主板上市的SPAC，筹资额为1亿5000万元资金。

之前两家是今晚将开始售股的祥峰科技收购企业（Vertex Technology Acquisition Corporation，简称VTAC），以及上周提交招股书并即将开始公开发售股票的珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）。

根据诺得力士阿尔法收购公司的招股书，它将发售1000万单位，包括950万配售单位和50万公开发售单位，每单位售价5.00元。它首次公开售股发售的这项单位，每单位包括1股普通股和0.5股凭单。凭单的行使价为5.75元。

诺得力士阿尔法收购公司已获得12个基石投资者签约，以5.00元的发售价认购总共1600万单位（基石单位）。此外，这家SPAC的保荐商也签约，以发售价认购400万单位，并且同意以每股0.50元，认购1400万股凭单。

同时，该SPAC也获得权利要求保荐商认购可多达200万元或400万股新凭单。保荐商业同意通过私下配售，认购该SPAC的750万股股票（发起人股票，founder shares），这批股票（B股）将不会在新交所交易。