我国东部弥漫烧焦味 环境局：本地和邻国没火患事故

（早报讯）我国东部过去几天弥漫着一股烧焦味，国家环境局证实接到公众反馈，并表示我国过去几天没有发生会导致烧焦味的工业事故，新加坡民防部队没在东部展开扑灭户外火患的行动，也没探测到周边国家有火点。

根据环境局网站，昨天（1月12日）全国悬浮颗粒PM2.5浓度介于5至19，维持在正常水平。我国南部、西部和中部的24小时空气污染指数（PSI）介于35到49点，属于良好水平，但东部和北部的24小时空气污染指数则分别是52点和51点，属于中等水平。

东部地区过去几天弥漫着的烧焦味，让好些居民感到很不自在。

住在淡滨尼4道第815座组屋的拉希德（Norizan Rashid，技术人员）告诉《联合早报》，从前天开始，空气就弥漫着一股烧焦味，隔天晚上在樟宜机场执勤时，烧焦味越来越浓，只要脱下口罩喉咙就发痒。

家住巴西立的庄碧芳（46岁，家庭主妇）也说，由于现在不是烧芭季节，这股烧焦味来得有点突然。

“我戴着口罩都还一直闻得到，让我以为自己的嗅觉和味觉产生变化，还特地多做了一轮抗原快速检测。”

根据一些网民的留言，闻到烧焦味的地点，包括樟宜、勿洛、榜鹅和东海岸一带。

环境局答复《联合早报》询问时说，烧焦味从昨天中午12时开始改善，当局过后就没再接到投诉，也将会继续关注情况。