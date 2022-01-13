逾300名德士和私召车司机未接种冠病疫苗

（早报讯）目前还有约300多名符合医疗条件的德士和私召车司机尚未接种冠病疫苗，从下个月1日起，他们须完成接种才能继续载客。政府不会延长限期，但会同德士业者合作，允许司机暂停合约，直至他们完成接种。

配合更新后的工作场所疫苗接种措施，德士和私召车司机须最迟在2月1日完成接种，才能继续载客。由于他们较迟才知道受措施影响，全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会日前呼吁政府能通融，为司机提供更长的宽限期。

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士今午（1月13日）在面簿贴文指出，延长期限只会让未接种司机承受更大的健康风险，因此她呼吁符合医疗条件、但未接种的司机尽快接种。

“德士和私召车司机每天工作期间会接触到不少人，因此他们务必接种才能保护自己，同时保护他们的乘客、社区还有家人。”

本地目前有约6万6500名活跃的德士和私召车司机，当中超过99％已完成接种，每四人当中已有三人已施打追加剂。但还有约300多名司机符合医疗条件但未接种第一剂疫苗，占总数约0.5％。

一些德士司机在2月1日后需要更多时间完成接种，由于他们不能载客，收入估计会受影响，同时还得支付租车费等日常开销。

许连碹说：“为了减轻他们的经济负担，陆路交通管理局会同德士业者合作，允许这些司机暂停合约，直到他们完成接种。”

她也说，对于需要援助以遵循工作场所接种措施的司机可联系协会或陆交局，当局会根据个别情况给予帮助。当局也正同劳资政伙伴合作，鼓励受影响的300多名司机尽快接种。