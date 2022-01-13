非法移民酒后搭德士叫不醒 见警前来拔腿逃被捕

（早报讯）男子酒后搭德士，抵达目的后却一直叫不醒，德士司机无奈报警。男子迷迷糊糊睁开双眼，看到警察瞬间“酒醒”拔腿就跑，但最后还是被警察追上逮捕。

事故发生在星期天（1月9日）傍晚6时左右，地点在四美东福坊（Eastpoint Mall）附近，被捕的男子现年25岁，来自印度尼西亚，后来被证实是非法移民。

读者黄展新（44岁，保险业者）告诉《联合早报》，事发时，他看到德士停在路旁，德士司机在一旁打电话，过没多久，一名睡眼惺忪的男子才慢条斯理下车。

他说:“不久，一辆警察车来到现场，男子看见警察车后醉意全消，马上越过马路，朝对面公寓旁的脚踏车道跑去。”

男子一见警察就跑，行迹非常可疑，两名警员于是追了过去，很快就将男子制伏。

黄展新说，男子后来被戴上手铐，由四名警员押上警车载走。

根据黄展新提供的照片和视频，被捕男子身材相当矮小，身穿白色无领汗衫、短裤和运动鞋。警方调查后怀疑男子是来自印度尼西亚的非法移民，因此将他逮捕。

警方受询时表示，他们在1月9日傍晚6时40分接获求助电话后，前往四美6街的商场，逮捕一名25岁男子。

警方也说，男子疑是非法移民，被捕后已交由移民与关卡局处理，调查工作正在进行中。