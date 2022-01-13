理工院毕业生就职率创五年新高 月薪中位数增至2500元

（早报讯）去年有92.2%的理工学院学生在毕业或服完兵役的半年内找到工作，高于2020年的87.4%，创下五年来新高。全职工作者的月薪中位数也增至2500元，比前年增加了100元。

本地五所理工学院今天（1月13日）公布2021年的毕业生就业率调查结果，调查对象包括2021年的理工院毕业生，以及在2018年毕业后完成国民服役的毕业生。

理工院毕业生的就职率从2017年开始持续走高，三年内从87.3%提升到90.7%。然而受冠病疫情影响，前年的就职率下滑约三个百分点，到了去年则有回升迹象。

去年，有92.2%的理工生在毕业或服完兵役的六个月内找到工作，其中有58.1%的人从事全职工作。做兼职或临时工的毕业生占了29.4%，当中有2.2%参与了“新心相连”毕业生实习计划。一如往年，接近半数的兼职或临时工作者正在升学，或有意愿继续升学。

此外，有2.5%的毕业生正在创业或已经接受录取通知，而自由工作者则占4.7%。

去年的1万1928名应届毕业生中，有9025人参与这项调查。联合文告指出，截至去年10月1日，参与调查者中有59.8%已就业，相较前年增加了3.4%。另有39.6%正在或准备继续升学。

2018年毕业，并在2020年4月1日至2021年3月31日期间完成兵役的毕业生共有8875人，参与调查者达5191人。其中，就业者达到41.8%，正在升学或准备升学者则有57.9%，比前年多了0.7%。