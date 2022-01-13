第二家SPAC珀伽索斯亚洲今晚9时开始公开售股

（早报讯）特殊目的收购公司（SPAC）珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）今晚（1月13日）9时开始公开售股，将筹集1亿5000万元，每单位售价5元，认购截止日期是1月19日中午。新单位将在1月21日开始于新交所主板交易，这使它成为第二家本地上市SPAC，只比祥峰科技收购企业（VTAC）迟一天。

珀伽索斯亚洲发售的2560万个IPO单位，每个单位由一股和半个凭单组成。每个凭单的行使价为5.75元。它将通过国际配售方式发售2500万个单位给投资者，并在新加坡公开发售60万个单位给公众。股票和凭单将在单位上市45天后，在3月7日开始分开挂牌交易。

珀伽索斯亚洲首次公开售股（IPO）上市筹集的1亿5000万元资金，高达约15％或2200万元将来自保荐商。加上保荐商也通过远期购买协议进一步投资4000万元，以及投入约800万元的“风险资本”来支付发行成本，这将使保荐商在SPAC的投资达约7000万元。

珀伽索斯亚洲的四个保荐商分别是管理着超过300亿欧元资产的法国另类资产管理集团Tikehau Capital、全球头号奢侈品集团LVMH（路威酩轩集团）的主席贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）的家族投资公司。

另外两个保荐商分别是迭戈·德·乔治（Diego de Giorgi）和让-皮埃尔·穆斯蒂尔（Jean-Pierre Mustier）。迭戈曾先后在高盛和美国银行担任高管，穆斯蒂尔同样拥有多年银行及金融界经验并曾任欧洲银行集团UniCredit的总裁。