（早报讯）美国三大股指集体下跌，纳斯达克指数的跌势最显著，全天下挫2.51％。标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌1.42％和0.49％。

通货膨胀压力持续笼罩全球股市，投资者情绪转趋谨慎。本地股市终结五连涨，昨天持平作收，新加坡海峡时报指数闭市报3257.30点。

以下是今天（1月14日）值得关注的股票：

-特毅国际（TEE International）披露，独立审计师无法就集团截至去年9月30日、为期16个月的财报表示意见。独立审计师指出，集团和公司能否继续正常运营存在重大不确定性。集团在为期16个月的财务周期，蒙受1亿9906万元净亏损。

-Aspen集团昨天股价异常波动，全天大跌10.89％或1.1分，收报0.09元，创一年新低。集团昨天接到新加坡交易所质询，并在回应时表示不清楚有任何未披露信息可解释股价的波动。

-图腾科技（Totm Technologies）昨天闭市后发布截至去年11月底的半年业绩。集团的净亏损从198万元同比扩大至529万元，因为项目成本和其他开销增加，但集团表示这些属于一次性开销。集团半年营收则同比增加2.6倍至1010万元。

-海峡贸易（Straits Trading）今早开市前要求暂停交易，表示稍后会宣布消息。