卫生科学局起获黑市价值20万元的电子烟

（早报讯）卫生科学局近日对非法分销与售卖电子烟的违例者展开24小时的执法行动，起获黑市价值近20万元的电子烟和配件，并切断其分销网络。目前三人在协助当局调查。

当局今早（1月14日）发文告说，该局于本月6日突击一些电子烟（e-vaporisers）分销商和卖家的住处，包括位于芽笼的一家酒店，以及义顺和实龙岗的住宅区。违例的两名男子和一名女子曾通过通讯软件Telegram向不同聊天群组非法宣传和供应电子烟及相关配件。其中一名男子也因涉嫌涉及毒品罪行，转交由中央肃毒局接受调查。

卫生科学局指出，走私和售卖电子烟的违例者正利用匿名通讯软件如微信和Telegram，企图暗中进行非法活动。当局一直密切监控使用网络平台包括Telegram销售电子烟的分销网络，经过深入调查和情报搜集后，成功瓦解了这个售卖电子烟的网络。

根据烟草法令，我国禁止进口、分销、销售烟草制品，包括水烟、无烟烟草、嚼烟、电子烟和其配件。一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，最长六个月监禁或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，监禁最长12个月或两者兼施。

卫生科学局强调，购买、使用和持有电子烟也都是被禁止的。公众若有违禁电子烟的情报，可上网go.gov.sg/reporttobaccooffences或拨打6684 2036或2037向当局举报。