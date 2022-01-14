被指是撞保安宾利司机 梁添丁报警

（早报讯）宾利撞保安事件延烧，三名网民竟剑指汽车出入口商协会会长梁添丁，直指他就是司机。梁添丁称这种指控毫无根据，不知对方有什么目的，他昨天（１月13日）已到警局备案。

一辆宾利豪车于星期一（10日）清晨7时许抵达勿洛卍慈学校时，从第二条车道插队，还不顾拦阻在校门外的62岁保安梁亚发，踩油门往前推进，撞伤对方腿部。

61岁宾利司机的行为被公众拍下视频，视频在网上疯传，引起公愤。司机过后因鲁莽行为导致他人受伤被捕。

事件曝光至今，宾利司机并未出面发言，然后此事却节外生枝，前天（12日）下午在社交媒体上，有网民发贴文直指新加坡汽车出入口商协会会长梁添丁就是宾利司机。

针对网民的指控，梁添丁昨天在面簿上贴文澄清自己并非司机。

他在贴文说：“车子不是我的。社交媒体上这些毫无根据的指控让人愤愤不平，我已经报警备案。”

51岁的梁添丁昨天接受《新明日报》访问时证实被人污蔑，他指前天中午突然收到好几名朋友来电，问他是否知道自己已被卷入宾利事件。

“朋友们告诉我，面簿上和Whatsapp群里都有人在讨论，说我就是宾利司机。这根本不正确，不知道散播消息的人到底有什么目的。”

警方受询时证实已接获上述报案。