亚洲股市普遍下跌 海指早盘逆势涨0.39％

（早报讯）美国联邦储备局表示会积极应对通货膨胀，导致投资者情绪受挫，亚洲股市今早（1月14日）普遍下跌，本地股市却逆势上扬。

联储局理事布雷纳德（Lael Brainard）向国会表示，联储局最早可能在3月加息，努力降低通胀是该央行目前“最重要的任务”。

截至中午12点休市时，新加坡海峡时报指数报3269.93点，上涨12.63点或0.39％。海指30只成份股涨跌互见，领涨的包括新电信（Singtel），领跌的有扬子江船业（Yangzijiang）。

全场有157只上升股，下跌股有214只。

区域股市方面，日本、香港、上海、台湾和韩国股市皆下跌，跌幅介于0.55％至1.91％。深圳和雅加达则分别上涨0.22％和0.06％。

美国三大股指集体下跌，纳斯达克指数的跌势最显著，全天下挫2.51％至去年10月以来的低点。标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌1.42％和0.49％。

DailyFX策略师杨燕指出，摩根大通（JPMorgan）、富国银行（Wells Fargo）和花旗集团（Citigroup）即将发布的第四季业绩将备受关注。投资者将留意公司对未来的展望以及利率上升对盈利的潜在影响。

个股消息方面，大华银行（UOB）将收购花旗集团在印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的消费银行业务，加快拓展区域的零售银行业务。该股今早上扬1.23％至0.36元，为逾三年以来最高点。