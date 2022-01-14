本地研发出蛋白酶抑制剂 可用于冠病口服药

（早报讯）我国实验药物研发中心研发出可抑制冠病病毒复制的3CL蛋白酶抑制剂，并独家授权中国生物制药公司云顶新耀（Everest Medicines），将它开发为治疗新冠病毒的口服药物。

实验药物研发中心（Experimental Drug Development Centre）是我国国家药物开发平台，2019年6月由新加坡科技研究局（A*STAR）成立。

云顶新耀和实验药物研发中心今天（1月14日）发布联合文告，宣布双方已达成全球授权许可协议。

根据协议条款，云顶新耀将获得实验药物研发中心研发的一组3CL蛋白酶抑制剂的全球独家授权。这组抑制剂已证明对新型冠状病毒与其变种株，以及其他冠状病毒，如导致中东呼吸综合征的冠状病毒，具有强大的体外活性。

换句话说，这组3CL蛋白酶抑制剂能有效抑制3CL蛋白酶的活性，阻断冠状病毒的复制过程。

云顶新耀将把名为EDDC-2214的3CL蛋白酶抑制剂，用于开发可治疗新冠病毒的口服药物。临床试验有望于今年下半年启动。

实验药物研发中心总裁欧康明医生（Damian O' Connell）在文告中说：“与云顶新耀达成的这项协议，让我们能充分发掘EDDC-2214的潜力，让全球患者获益。我们的团队相信云顶新耀有决心和能力，推进潜在的最佳新冠病毒和泛冠状病毒疗法，我们很高兴能与云顶新耀合作，将我们的共同愿景化作现实。