农业科技领域转业计划 未来两年惠及100本地员工

（早报讯）近年本地农业科技领域发展蓬勃，为吸引更多人才加入，政府推出农业科技领域转业计划，提供中途转业者三个月至半年不等的培训课程，预计未来两年将惠及100名本地员工。

本地农业食品领域目前雇有约2000名员工。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生指出，随着我国迈向2030年的30.30愿景，即确保本地出产的农产品能满足国人30％的营养需求，届时农业科技领域将新增4700份高价值的工作，其中70%属于专业人士、经理、执行员与技师（PMET）和熟练员工职缺。

他说：“因为疫情关系，我们意识到加强粮食安全的重要性，我们在农业科技领域重新设计工作，为新加坡人创造新就业机会，这些工作具有良好职业前景，如农艺师、农场经理等。”

陈诗龙今早（1月14日）走访垂直农场Sustenir Agriculture后告诉记者，若新推出的转业计划成效良好，未来会考虑扩大计划规模。

有关计划由新加坡劳动力发展局、新加坡食品局、共和理工学院携手推出，其中拥有文凭或学士学位的中途转业者，可报读为期六个月的农业科技专才课程；另一个则是三个月的农业科技操作员课程。

两个课程费用分别为1万1800元及7000元，政府将提供最高七成的学费补贴。此外，报读课程者都会获得在职培训，期间政府会提供每人每月最高70%薪金的补贴，其余由聘请有关员工的公司补足。根据不同的职位和经验，参与转业计划者就职后每月薪金可介于2000元至5000元不等。

该计划开放给所有21岁及以上本地公民及永久居民申请；截至今年1月，已有15家公司表达有意通过农业科技转业计划聘请本地员工。