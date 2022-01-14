羽球女将杨佳敏发烧退赛 冠病检测呈阴

（早报讯）我国羽毛球头号女单杨佳敏因发烧退出印度羽毛球公开赛，她最新的冠病检测呈阴性。

代表新加坡在新德里出战印度羽毛球公开赛（超级500赛）的杨佳敏在昨天（1月13日）的次圈赛事中以2比1击败印度选手阿奴帕玛，赛会第三号种子的她今天原本在八强赛迎战六号种子的泰国选手素尼达，但最终却因病退赛。羽球总会说，杨佳敏已经接受抗原快速检测（ART），结果呈阴性，显示并非患上冠病。

印度当地疫情严峻，赛前男单次号种子塞·帕拉内斯因确诊而被迫退赛。昨天，世界羽联在文告中表示有另外七名球员感染冠病退出争夺，这七名球员中有五位是角逐双打赛事的女球员，男球员则为男单头号种子、世界排名第十的斯里坎特以及世界排名第119位的米森。

杨佳敏在IG动态上对退赛表示遗憾，她说：“我昨天早上就开始感到不舒服，比赛结束后我感到更辛苦。我的头痛和身体酸痛加剧，昨晚高烧一度达到摄氏38.6度。我其实很希望继续比赛，但我的医生建议我不应该这么做。让期待支持我的朋友失望，我感到很抱歉。”

在今天的其他八强赛事中，我国首号男单骆建佑将与27岁的俄罗斯球员塞朗争夺四强资格。

我国混双和男双组合对手依旧是印度组合，双线作战的许永凯在混双与队友陈薇涵迎战尼丁／阿什薇尼，在男双搭档骆建贤则挑战次号种子萨维克赛拉吉／奇拉格。