响应旧物回收家庭未增加 陈国明：回收质量更重要

（早报讯）20年前，刚加入回收事业的蓝色回收桶“Bloobin”满怀希望，以为只要大家一起努力，就能打造一个绿色新加坡，减少送往实马高埋置场的垃圾。但多年来，眼见本地的回收情况没有显著改善，许多公众仍把回收桶当垃圾桶，它感到越来越沮丧。

Bloobin是国家环境局今年推广正确回收（Recycle Right）运动的吉祥物，它的故事正反映了新加坡在旧物回收方面遇到的窘境。

根据环境局公布的最新数据，去年完成的家庭回收习惯调查显示，本地每五户家庭中有三户定期再循环垃圾，这与当局2018年的调查相比，数目并没有增加。

此外，公众丢进蓝色回收桶和回收槽的物品中，约四成因被其他不可回收的垃圾、厨余和液体弄脏而无法再循环。常见的垃圾包括湿纸巾、泡沫塑料餐盒、披萨盒。

正确回收运动推介活动今天（1月14日）在巴西立第1通道第530座组屋举行。

预计今年派发回收桶给每户家庭

对于我国在推广再循环和公众教育方面遇到的困难，出席活动的内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明受访时说，挑战不在于回收更多旧物，而是怎么正确回收。因为若回收习惯不正确，就无法改善整个过程。

陈国明透露，环境局将与公共垃圾回收业者合作，预计今年派发回收桶给每户家庭，详情之后公布。