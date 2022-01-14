各地股市闻加息风声滑落 银行股推动海指逆势取得七连涨

（早报讯）新加坡股市今天（1月14日）获得银行股支持进一步扬升，取得七连涨。海峡时报指数全天共涨24.67点或0.76％，闭市报3281.97点，在接近全天最高位闭市。

但在亚太各地，市场情绪从乐观转为悲观，美国联邦储备局官员有关3月加息的讲话让各地市场如惊弓之鸟，从华尔街隔夜股市到亚太各地股市纷纷挫跌。

亚太主要股市皆下跌，香港恒生指数收小跌幅至0.19%，之前跌幅超过1%。东京股市挫跌1.28％，悉尼和首尔各跌1.03％和1.36％。

各地市场情绪逆转是因为联储局理事布雷纳德（Lael Brainard）向国会表示，联储局最早可能在3月加息，努力降低通胀是该央行目前“最重要的任务”。纽约股市的纳斯达克指数昨日已应声挫跌2.51％。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，市场注意力正从宏观数据转至企业盈利方面，因为多家美国大型银行今天即将发布第四季业绩，包括摩根大通（JPMorgan）、富国银行（Wells Fargo）和花旗集团（Citigroup）。

她说：“毫无疑问，金融业将从利率上升的环境中受益。去年银行的表现已经超过了标准普尔500指数，预计这一趋势将在今年全年持续。当然，更早、更陡峭的利率预期对银行盈利预期也是一个利好。但是，对银行盈利的预期变得相当高，这意味着它们现在必须不辜负这些高预期，以保持这个涨势。因此，如果我们在大银行的业绩中看到任何不那么惊人的东西，风向就会迅速改变。因此，风险在于，即使是闪亮的业绩也可能导致价格回调。”

“另一方面，良好的企业盈利是唯一能让投资者从联储局引发的看跌想法中回升的因素。”

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时表示，海指的杰出表现是由三家本地银行和新电信（Singtel）股价上涨推动取得。在过去的五个交易日，大华银行（UOB）股价已涨将近6％，星展集团控股（DBS）已涨4％，而华侨银行（OCBC）已涨约4％。

他说：“与此同时，第四大成份股新电信本周来也已涨了将近6％。银行股是得益于显著更加鹰派的联储局，这更加鹰派的姿态已使利率攀升。”

本地股市全场交易量今天减至9亿5488万股，交易总值则增至11亿1000万元。上升股209只，下跌股248只。海指成份股继续多日来的涨跌互见，三只银行股昨日取得0.74％至2.57％的涨幅，是海指最大的动力来源，也继续占全场交易总值的三分之一。

大华银行股价劲扬2.57％至29.93元，给予海指最大支持，并且是今天涨幅最大的海指成份股。它今早宣布将收购花旗集团在印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的消费银行业务，加快拓展区域的零售银行业务。星展集团控股今天股价涨1.07％至35.88元；华侨银行股价涨0.74％至12.33元。

今天涨幅第二和第三大的海指成份股是新电信和吉宝企业（Keppel Corp），分别涨1.66％和1.55％，闭市报2.45元和5.25元。

今天跌幅最大的几只海指成份股是牛奶国际（Dairy Farm）、扬子江船业（Yangzijiang）和丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust），股价分别跌3.15％、2.22％和1.61％，闭市报2.77美元、1.32元和1.83元。

个别股票方面，宜康医疗保健（Econ Healthcare）股价大跌8.93％，闭市报0.255元。它昨日宣布脱售香港上市公司易纬集团（Crosstec）的投资，估计将蒙受340万元投资损失。