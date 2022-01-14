女郎推文称妹遭家暴 警方澄清当事人安全

（早报讯）旅居美国的女子在网上发文指母亲家暴妹妹，并声称警方接获报案后，没有为妹妹提供实际上的协助。为此，警方今天（1月14日）在面簿发文澄清，表示警方曾到场协助，事后仍有联系当事人，社会家庭发展部已介入，当事人目前没有危险。

女网友杰西卡自1月7日在推特连续上传几条贴文，指两年没联系的妹妹突然向她求助，称妹妹在家中遭到母亲虐待，同时指责警方没有提供协助。

警方今早在面簿发文针对此事做出回应，指当局在2021年12月27日下午6时45分接获一起报案。这是当局第一次也是唯一一次接获这个家庭的报案。

警员赶到乌节一带合力路（Hullet Road）的单位后，发现一对母女为了争用洗衣机而起争执，双方在争执中都划伤了手臂。警员当时分别向母女两人了解情况，双方在过程中也拒绝传召救护车。警员随后建议双方不要使用暴力，若事态升级，应于警方联络。

另外，警员也在父亲回家时与他交谈，父亲向警员保证，会留意母女俩的问题，若有需要会将分开母女。

警方在这起事件后，在2021年12月30日和2022年1月7日与女儿通话，并在1月9日与女儿见面，关心她的情况。警方也在2021年12月29日和2022男1月6日向母亲了解了情况。

然而，双方都没有在谈话中向警方反映其他问题，并告知警方自上次警方上门后，家中没有发生其他事件。

随后，警方在和母女俩沟通时，建议她们到家庭服务中心进行辅导和调解。在双方的同意后，案件被转介到家庭服务中心，社工也向女儿提供协助。

此外，警方也留下联系方式，让女儿在必要时可直接联系警员。

社会及家庭发展部在2022年1月5日联络女儿了解情况，根据当局的评估，她目前没有危险。当局已将案件转介给家庭服务中心，并将和家庭服务中心合作，为她们提供援助和支持。

警方提醒，如果公众遭受家暴或是认识任何遭受家暴的人，可以拨打全国防暴求助热线1800-777-0000。若是急需援助，则可拨打999报警，或是发送短信到71999求助。