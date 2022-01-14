因建筑成本上升 联明集团上半年净利跌15.5％

（早报讯）因建筑成本上升，联明集团（Lian Beng）截至去年11月底上半年净利同比下跌15.5％至1490万元，营收同比则扬升91％至3亿7730万元。它将在1月31日派发每股1分的中期股息，股票注册截止日期是1月24日。前年同期它并没派发股息。

联明集团今天（1月14日）在闭市后发布半年业绩。集团文告表示，集团的营收是获得建筑、房地产发展和投资控股业务活动全面增加的提振。

在上半年，建筑业务的营收扬升98.7％至3亿1010万元，因为2022财年上半年建筑活动和各建筑项目的进展有所改善，与2021财年上半年的运营状况形成鲜明对比，当时由于控制工人流动和严格的安全管理措施导致人力中断，复工步伐放缓。

房地产发展业务的营收倍增至3990万元，因工业房地产项目卖出更多单位以及计入业绩的营收随工程进展改善而增加。投资控股业务的营收则扬升41.3％至1700万元，增长主要来自面包物语总部大厦的贡献。

文告说，集团的扣税前盈利同比增长7％至2670万元，增长动力主要来自房地产发展业务。建筑业务的亏损扩大，因为建筑活动的改善被劳工和材料成本的上升以及政府资助减少抵消。

联明集团主席兼董事经理王邦益说：“建筑业继续受到成本上升和人力问题的困扰。集团预计，在持续的人力短缺和部署挑战下，建筑业的经营状况在未来一年仍将十分困难。”

文告指出，集团的订单目前达13亿元，应能支持建筑业务至2026财年。“集团将密切关注这些项目的交付情况，同时在出现机会时有选择地竞标公共和私人领域的合同。”

它说：“人力方面的挑战也可能影响到房地产发展业务一些项目的完成，如果出现延误，集团将采取必要的措施来缓和任何财务影响。同时，如果没有任何不可预见的情况，集团预计其宿舍和投资控股业务将在接下来的几个月继续带来稳定的经常性收入。”

联明集团今天股价跌0.92％，闭市报0.54元。