王再保买入易纬集团股票 宜康：是自称“曾渊沧博士”者推荐

（早报讯）宜康医疗保健集团（Econ Healthcare）执行主席兼首席执行官王再保是由一名自称是“曾渊沧博士”的人士推荐，而买入香港上市公司易纬集团（Crosstec）的股票。

宜康表示不清楚易纬集团股价近日突然大幅下跌的原因。宜康周五（1月14日）闭市报25.5分，大跌8.93％。

宜康周五傍晚回应新加坡交易所询问时指出，易纬集团是由一名自称是曾渊沧博士（Dr Chan Yan Chong）的人士推荐给王再保的投资。回应文告说：“曾渊沧博士是一位知名学者和股票评论家，与王再保先生是旧识。”

得知这个潜在投资机会后，公司参考了易纬集团的公开资讯，包括它在香港交易所披露的年报和财报，王再保决定投资易纬集团的股票。

2021年12月30日首次买入易纬集团股票之前，公司已经观察到易纬的股价正在攀升。自首次买入、按2022年1月6日的成交量加权平均股价（VWAP）计算，易纬已经上涨了大约33.7％。公司因而认为，该股票的潜在投资收益将提高公司闲置现金的收益，从而提高公司股东的回报。

在今年1月12日出售全部1180万股易纬集团的股票后，宜康不再持有后者任何股份。

公司审计委员会表示，将对宜康的投资政策及相关控制和保障措施进行全面检讨，包括加强投资上市股票前的尽职调查，以及要求资产组合和投资组合必须更多元化。

易纬集团是一家家具和室内设计公司。宜康脱售易纬的投资，估计将蒙受340万元投资损失。

新加坡国立大学商学院副教授、企业治理专家麦润田日前撰文质疑，董事会为什么批准宜康高额投资一家与核心业务完全无关的公司，并担心宜康落入“唱高散货”（pump and dump）的圈套，而呼吁新交所监管公司和其他监管机构彻查此事。

宜康周五傍晚发表文告表示，王再保是真诚（good faith）及以提升集团闲置现金的收益为预期，来作出该项投资。