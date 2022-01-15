为骗津贴故意被炒 女子监1年

疫情期间不好好工作，女郎三番四次骗取政府津贴，成功骗走2900元，但最终法网难逃。

扎丽法（37岁）昨天（1月14日）承认五项欺骗及伪造文书的罪名，另外八项罪名交由法官考虑后被判坐牢一年。

根据案情，被告于2020年1月2日被学前教育中心聘请为老师，但她无故缺勤14天后，在同年4月被革职。被告收到解雇信后，修改了内容，称因疫情被解雇，向政府骗取了500元的短期援助基金津贴。

同年5月，她再次伪造解雇信，向政府申请2400元的疫情薪金补贴。

被告同年7月找到新工作，但是她连一天都没报到上班，雇主在10月将她解雇。她收到解雇信后，依样葫芦向政府申请疫情薪金补贴，但没有成功。第一次被拒绝后，她数天后再申请，同样没有成功。

伪造患冠病证明 申请援助金

被告不死心，为骗政府津贴费尽心思，上网搜索冠病确诊短信的内容，发给了自己一模一样的短信。

另外，她还从网上下载了冠病确诊的信，把病患名字修改成自己，也伪造了病假单，然后将假短信和伪造的文件统统提交给政府，想申请1000元的短期援助基金津贴。

不过，她还是没有成功，最终遭到警方逮捕。主控官指她至今并未吐出半分钱。

被告求情时表示无话可说。

法官下判时斥责被告的行为，指她每骗一块钱，就等于从真正需要援助的人身上剥夺一块钱。