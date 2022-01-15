逃马14年难逃良心谴责 偷窃叔回国自首

因破门行窃潜逃14年，最终还是逃不了内心的谴责，62岁阿叔主动回国自首。

现年62岁的被告哈隆面对六项控状，包括破门行窃及夜间破门行窃等罪行。他昨日（1月14日）认下其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

早在2002年11月24日至2003年4月29日，被告就和另外两名同伙拉斯利和卡林多次到处破门行窃，而涉及最高金额的一次发生在2002年11月24日。

根据资料，案发当天下午5时许，被告和两名同伙到乌节路的办公大楼，想要闯入办公室行窃。其中一名同伙到处找可以下手的办公室，随之用凿子撬开大门，从其中一间办公室内偷走装有2万元现金的保险箱。

当时，被告负责开货车在停车场等待，另一同伙则在靠近保安处“看水”。

案发后，两名同伙接连被捕，被告于2003年5月逃到马来西亚。

事隔14年，被告于2017年7月3日返回新加坡，在兀兰关卡自首。他当场被捕，隔天获得保释。

主控官指出，被告加重刑罚的主要因素在于他潜逃14年。被告的同伙都于2003年被判刑，当中没有前科的拉斯利被判坐牢6年；有偷窃案底的卡林则被判预防性监禁12年以及24下鞭刑。

被告求情时说，知道自己犯错，离开的14年也不好过，终日被良心谴责，最终才决定回来自首。