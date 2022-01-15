李总理：亚细安应继续邀请缅甸非政治代表出席会议

（早报讯）缅甸军政府领导人敏昂莱与亚细安领导人去年4月于雅加达就缅甸局势达成的五点共识，在落实方面一直没有任何重大进展。李显龙总理认为，亚细安应该维持它在第38届和第39届峰会上达成的决定，也就是邀请缅甸非政治代表出席亚细安会议。

我国外交部今天（1月15日）发文告说，李总理昨天接到了柬埔寨首相洪森的视讯电话。

洪森向李总理介绍了柬埔寨担任亚细安轮值主席国的优先处理事项以及今年的议程，李总理则重申了我国对柬埔寨出任轮值主席国的支持，并感谢洪森通报最近访问缅甸的结果。

李总理在通话中说，在落实五点共识取得重大进展之前，亚细安应维持它在第38届和第39届峰会上达成的决定，也就是邀请缅甸非政治代表出席亚细安会议，任何改变亚细安领导人决定的讨论，应该建立在新的事实基础之上。

他也重申，新加坡承诺和柬埔寨及亚细安其他成员国合作，全面落实五点共识和相关的亚细安决定。

至于洪森就如何协调缅甸停火和向当地人民提供人道主义援助提出的建议，李总理认为，这些建议应该在亚细安外长和高级官员之间进行进一步的讨论，但他不确定亚细安或其缅甸特使在无法接触相关各方的情况下，能够为协调停火方面发挥什么角色。

他说，新加坡原则上不会反对能够结束暴力的这类机制，并希望柬埔寨能考虑他和其他亚细安领导人的看法。

李总理也说，向缅甸人民提供人道主义援助的工作要取得进展，需通过亚细安人道主义援助协调中心的参与，以及得到缅甸军方的合作。