本地居民可用手机应用捐出闲置书籍

（早报讯）本地居民家中如果有闲置书籍，现在可通过应用程序登记，捐赠给社区图书馆和阅读角。

西南书籍分享计划（SHARE-YOUR-BOOK @ SOUTH WEST）是全面环保在西南（Clean Up South West!）的活动之一，旨在通过回收再利用推动西区实现零废弃的目标。

民众可通过Sharetings应用程序对欲捐出的书籍进行登记，在收到认证通知后将书籍捐赠至14个指定的社区图书馆及阅读角。住在任何区的居民都能捐书，但这些图书馆和阅读角位于西南区。

西南环保计划今年迈入第17年，市长委员会主席、西南区市长刘燕玲说：“今年的重点是鼓励居民分享书籍，提倡将书本通过例如Sharetings应用程序和他人分享。我们希望借助这次的活动，传达‘多分享、少浪费’的好习惯。并通过便利的应用程序，与来自弱势家庭的儿童和青少年居民分享书籍，既能够环保，又能够做善事，一举两得。”

贸工部长颜金勇在山景民众俱乐部为这一计划主持了推介仪式。他在致辞中表示，气候变化是一长久的挑战，须要全社会从组织到个人的共同努力来达成国家可持续发展的目标。

颜金勇说：“在区域层面，由西南社理会、欧绿保（ALBA）以及Sharetings合作的西南书籍分享计划是一项很好的公私合作的范例，能够鼓励社区进行分享、再利用对环保做出贡献，同时接受零垃圾的生活方式。”

今年西区会设置53个回收点，比去年同期增长了10%。居民通过ALBA STEP UP应用程序在指定点捐出可回收物，可获取积分以兑换奖品。

过去16年，西南社理会总共回收了多达979公吨的垃圾。

同时也是贸工部兼文化、社区及青年部政务部长的刘燕玲指出：“随着家庭和个人电子产品的普及，再加上电子产品往往很快就有新的款式，因此过去3年，我们也回收了多达11.6公吨的电子产品，包括旧手机、旧电脑、旧打印机等等。”

为表彰社会各界对环境可持续发展做出贡献，推介仪式上向八所学校、社区与企业组织颁发了“2021年西南可持续发展奖”。