周一开盘可关注的股票

（早报讯）美股上周五（1月14日）收盘涨跌不一，道指收跌逾200点。三大股指全周都下跌。道指跌201.81点，跌幅为0.56%，报35911.81点；纳指涨86.94点，涨幅为0.59%，报14893.75点；标普500指数涨3.82点，涨幅为0.08%，报4662.85点。

美股第四季财报季开始。美国12月零售销售大幅下滑，显示通货飙升抑制了消费开支。美国股市今天因马丁·路德·金纪念日休市一天。

新加坡股市上周五获得银行股支持逆势进一步扬升，取得七连涨。海峡时报指数全天共涨24.67点或0.76％，闭市报3281.97点。

以下是今日（1月17日）开盘可关注的股票。