周一开盘可关注的股票

（早报讯）美股上周五（1月14日）收盘涨跌不一，道指收跌逾200点。三大股指全周都下跌。道指跌201.81点，跌幅为0.56%，报35911.81点；纳指涨86.94点，涨幅为0.59%，报14893.75点；标普500指数涨3.82点，涨幅为0.08%，报4662.85点。
美股第四季财报季开始。美国12月零售销售大幅下滑，显示通货飙升抑制了消费开支。美国股市今天因马丁·路德·金纪念日休市一天。
新加坡股市上周五获得银行股支持逆势进一步扬升，取得七连涨。海峡时报指数全天共涨24.67点或0.76％，闭市报3281.97点。
以下是今日（1月17日）开盘可关注的股票。
- 祐玛战略（Yoma Strategic）和Telenor集团达成协议，以5300万美元（7150万新元）向后者收购Digital Money Myanmar（简称Wave Money）的51%股权。这家公司是缅甸领先的转账和数码支付公司，2016年11月由Yoma Bank和Telenor集团合资成立，是缅甸新移动数码服务条规下的首个非银行机构。2020年，该公司处理了87亿美元的汇款和付款，在缅甸有4万5000多个网点。
- 奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）的联营公司Acumen Diagnostics正在探讨在纳斯达克证券交易所上市，已委任大华继显进行评估。
- 昇锐（Sunright）在天津的制造业工厂因为冠病疫情封锁措施而关闭，集团表示不清楚天津的疫情情况，因此无法估计影响。
- 宜康医疗保健(Econ Healthcare)的审计委员会将评估投资政策。此前集团脱售了香港上市公司易纬集团（Crosstec）的投资，估计将蒙受340万元投资损失。易纬集团是一家家具和室内设计公司，和集团的核心业务毫无关系。
- 奕丰集团（iFAST）表示，获得新加坡交易所原则上批准私下配售新股活动。公司上周表示私下配售的1400万股新股获得超额认购，共筹得1亿零500万元。发行价为每股7.50元。
- 翱兰国际（Olam International）旗下翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）分拆上市计划的高庭聆讯，定于下周二（25日）举行。公司向高庭申请举行协议会议，以征求股东同意OFI的上市计划。