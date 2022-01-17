本地股市周一早盘升0.08%

（早报讯）缺乏主要推动因素，本地股市周一（1月17日）小幅攀升。新加坡海峡时报指数略升0.08%至3284.58点。

海指早盘最高3297.79点，最低3282.16点。全场成交量6亿2592万股，成交额5亿3113万元，上升股151只，下跌股200只。

其他亚洲股市各有涨跌，澳大利亚、上海、深圳、日本、菲律宾、台湾和泰国股市上扬，香港、印度尼西亚、韩国股市下滑。

美国股市今天因马丁·路德·金纪念日休市。

中国今天（1月17日）公布的经济数据不如预期，12月零售销售仅增长1.7%，低于预测的3.7%。工业产值表现较高，整体经济第四季增长4%，略高于预期。

中国央行出乎意料地把一些关键借贷利率下调10个基点。

瑞联银行(Union bancaire privée)的经济师卡萨诺瓦（Carlos Casanova）说，降息幅度超出预期，意味着当局更加担心经济的疲弱。他说，严格的封锁措施于12月底开始实行，奥密克戎病毒的风险会在1月和2月的合并数据中才体现出来。

本周市场进入美国财报季，根据Refinitiv IBES，整体标准普尔500指数的盈利预计攀升23.1%，科技领域盈利预计攀高15.6%。

本周公布财报的公司包括高盛（Goldman Sachs）、美国银行（BofA）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和Netflix。

一些本地公司下周开始会陆续公布财报或业务报告。

新加坡银行投资策略总监李依莱今天在报告中指出，疫情后的牛市保持完好，从历史上看，牛市不会在加息周期的初期结束，全球经济和盈利的良好趋势会继续推动市场。全球股市的本益比比长期平均水平高1到2个标准差，但考虑到负实际利率和积极的盈利展望，股票估值不太贵。