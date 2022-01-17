若因疫苗并发症住院 综合健保保户自动受保的有效期延长至年底

（早报讯）让接种冠病疫苗后出现并发症而得住院的保户自动获得保障，私人综合健保计划将会延长这个保险条款的有效期多一年，至2022年12月31日。

新加坡寿险协会今天（1月17日）发布文告宣布这个消息。

寿险协会在2021年年初宣布，扩大私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）的覆盖范围，让保户若在接种冠病疫苗后出现严重过敏等并发症而住院，无须添加保费，将自动获得保障。

这个原本会在2021年12月31日截止的特别条款，将会延长多一年，至2022年12月31日。

与之前一样，私人综合健保计划将会保障在全国疫苗接种计划下接种冠病疫苗的保户。接种获世界卫生组织紧急使用清单批准、通过特别采用程序（Special Access Route，简称SAR）引进我国的冠病疫苗后，出现并发症而住院者，也能受保。

寿险协会表示，这反映了本地寿险行业对政府的冠病疫苗以及追加剂接种计划的持续支持。

寿险协会会长许福成说：“寿险行业全力支持全国疫苗接种计划，为控制疫情尽一份力。接种疫苗和追加剂的投保人若因疫苗副作用导致住院，都将得到保障。”

本地七家售卖私人综合健保计划的保险业者包括友邦（AIA）、安盛（AXA）、大东方人寿保险、职总英康、保诚、莱佛士医疗保险，以及Singlife with Aviva。

预知更多详情，可浏览https://www.lia.org.sg/about-us/member-companies/，联络这七家保险业者。